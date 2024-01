AstraZeneca Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens fiel dabei "gut" aus, mit 8 "gut" und 1 "neutral" Meinungen, während keine "schlecht" Meinungen verzeichnet wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 128,33 GBP ergibt sich ein potenzielles Abwärtsrisiko von -98,78 Prozent, was die Analysten zu einer "schlecht" Einordnung des Unternehmens führt. Insgesamt erhält Astrazeneca daher eine "neutral" Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Astrazeneca als unterbewertet, da das KGV mit 36,36 insgesamt 86 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Arzneimittel", welcher 267,89 beträgt. Dies führt zu einer "gut" Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ hinsichtlich Astrazeneca. An fünf Tagen überwogen positive Diskussionen, während an sieben Tagen negative Themen dominierten. Zusätzlich thematisierten Anleger vermehrt negative Aspekte des Unternehmens, weshalb die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet wird.

Technisch betrachtet zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Astrazeneca weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 37,98 Punkten, was zu einer "neutral" Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,73 ebenfalls eine Ausgeglichenheit, was zu einer weiteren "neutral" Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Aktie von Astrazeneca daher auch in diesem Abschnitt eine "neutral" Bewertung.