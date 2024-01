AstraZeneca Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca beträgt derzeit 36,36, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 268 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung gegenüber Astrazeneca-Aktien ist hauptsächlich negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren und Befunden in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Astrazeneca daher hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Astrazeneca mit -4,92 Prozent um mehr als 9 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,26 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Astrazeneca mit 9,34 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Astrazeneca liegt bei 37,98, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Astrazeneca derzeit unterbewertet ist, in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird, aber eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr verzeichnet. Diese Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".