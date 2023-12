AstraZeneca Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Astrazeneca-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10957,92 GBP liegt. Dies ist nur leicht über dem letzten Schlusskurs von 10600 GBP, was einem Unterschied von -3,27 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10259,04 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit für die Astrazeneca-Aktie. Daher wird ihr in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugewiesen. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Astrazeneca beträgt derzeit 2,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,21 Prozent liegt. In der "Arzneimittel"-Branche zeigt sich somit eine Differenz zu vergleichbaren Werten, wodurch die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Zur Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) wird die Auf- und Abwärtsbewegung der Aktie betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,11 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Über- noch Überverkauf an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Astrazeneca-Aktie aufgrund dieser Analysepunkte mit einem "Gut"-Rating versehen.