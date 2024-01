AstraZeneca Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Aktie von Astrazeneca zeigt laut einer technischen Analyse gemischte Signale. Ihr Kurs von 10902 GBP liegt derzeit um +5,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" beurteilt, da die Distanz zum GD200 bei -0,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Astrazeneca eine Rendite von 2,17 Prozent auf, was 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat durchschnittlich eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Von fundamentaler Seite betrachtet wird Astrazeneca im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 34,24, was einen Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 262,72 ergibt. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Astrazeneca in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Astrazeneca gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.