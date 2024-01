AstraZeneca Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Derzeit wird der Aktienkurs von Astrazeneca mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 34,24 Euro für jeden Euro Gewinn von Astrazeneca zahlt. Dies ist 87 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Arzneimittel", der derzeit bei 257 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Astrazeneca derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einer Differenz von 1,03 Prozentpunkten (2,17 % gegenüber 3,2 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Astrazeneca eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Astrazeneca in diesem Punkt daher ein "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Astrazeneca insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 128,33 GBP ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -98,79 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.