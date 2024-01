AstraZeneca Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Astrazeneca war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen zu beobachten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie neutral. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Konkret gab es ein "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Astrazeneca wurde auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Dabei zeigte die Aktie nur geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich daher in diesem Punkt die Einschätzung: "Gut".

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche erreichte Astrazeneca in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,31 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -13,6 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,29 Prozent im Branchenvergleich für Astrazeneca. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -14,09 Prozent, wobei Astrazeneca 7,78 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Astrazeneca zeigt bei einem Niveau von 16,11 eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.