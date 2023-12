AstraZeneca Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Bei Astrazeneca konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Dividendenrendite von Astrazeneca beträgt derzeit 2,17 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,92 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" für das Unternehmen führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 128,33 GBP, was einer potenziellen Abnahme um -98,77 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Astrazeneca liegt auf 7-Tage-Basis bei 46,83 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 46,21 Punkten. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Zusammenfassend erhält die Astrazeneca-Aktie aufgrund der verschiedenen Kriterien überwiegend eine "Neutral"-Bewertung.