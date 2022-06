AstraZeneca-Aktie: Positive Ergebnisse der Zwischenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca PLC (AZN.L, AZN) gab am Dienstag bekannt, dass Eplontersen in der Zwischenanalyse der Phase-III-Studie NEURO-TTRansform zur Behandlung der hereditären Transthyretin-vermittelten Amyloid-Polyneuropathie oder ATTRv-PN die co-primären und sekundären Endpunkte erreicht hat. Auf der Grundlage der positiven Ergebnisse der Zwischenanalyse streben AstraZeneca und Ionis die behördliche Zulassung an und planen nun, im Jahr 2022 einen Antrag auf Zulassung… Hier weiterlesen