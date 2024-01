AstraZeneca Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Astrazeneca in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie von Astrazeneca eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Aktivität in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Astrazeneca in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -13,25 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,34 Prozent für Astrazeneca. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Astrazeneca um 9,19 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen der Astrazeneca-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 8 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating. Auch wenn keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, zeigt die Berechnung der Kursziele eine potenzielle Abnahme um -98,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (10446 GBP) ausgehend, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Astrazeneca somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Astrazeneca als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 36,36 liegt es insgesamt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der bei 267,96 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".