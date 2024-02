AstraZeneca Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die technische Analyse der Aktie von Astrazeneca zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10.866,45 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 10.360 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -4,66 Prozent liegt und die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10.441,12 GBP, was einen Abstand von -0,78 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Astrazeneca im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Astrazeneca jedoch mit 12,33 Prozent über dem Durchschnitt von -17,24 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -17,75 Prozent, wobei Astrazeneca aktuell 12,84 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Stärke-Index (RSI) der Astrazeneca liegt bei 62,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 56,62 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Astrazeneca zeigen keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deuten darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Astrazeneca deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.