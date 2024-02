AstraZeneca Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Astrazeneca-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10890,91 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10500 GBP, was einem Unterschied von -3,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10425,8 GBP weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von nur +0,71 Prozent auf, weshalb die Astrazeneca-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Astrazeneca für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein Durchschnitt von 128,33 GBP aus den abgegebenen Kurszielen der 9 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -98,78 Prozent vom letzten Schlusskurs (10500 GBP) fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Von den 9 Analystenbewertungen waren 8 "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit erhält Astrazeneca eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Astrazeneca vor.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 62,16 und 48,26 für 7 Tage bzw. 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Dies deutet darauf hin, dass die Astrazeneca-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Astrazeneca-Titel überwiegend negativ sind. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft werden sollte. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Es wurden auch drei "Schlecht"-Signale im zurückliegenden Zeitraum ermittelt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Astrazeneca bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.