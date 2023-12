AstraZeneca Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Astrazeneca. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 46,2 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Astrazeneca momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Astrazeneca weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 48,04. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Astrazeneca damit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Astrazeneca erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang um -13,64 Prozent, was für Astrazeneca eine Outperformance von +7,33 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,6 Prozent im letzten Jahr. Astrazeneca lag 10,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Astrazeneca von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 5 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das Kursziel für die Aktie von Astrazeneca liegt im Mittel bei 128,33 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 101,86 GBP liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -98,74 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Schlecht". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Astrazeneca insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca liegt bei einem Wert von 34. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 261,95) unter dem Durchschnitt (ca. 87 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Astrazeneca damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.