AstraZeneca Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Astrazeneca hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt das Unternehmen damit 8,09 Prozent über dem Durchschnitt (-20,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -20,74 Prozent, und Astrazeneca liegt aktuell 8,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Astrazeneca-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei 2 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen erfolgten. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2571,25 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -73,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine positive Einschätzung hin. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Astrazeneca überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.