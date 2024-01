AstraZeneca Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Bewertung von Astrazeneca basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 16,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Astrazeneca-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Astrazeneca daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten Handelstage analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Astrazeneca-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 10957,92 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 10259,04 GBP. Da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, erhält die Astrazeneca-Aktie auch für diesen Aspekt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" weist die Astrazeneca-Aktie mit einer Rendite von -6,31 Prozent eine positive Abweichung von mehr als 9 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite mit 8,61 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Astrazeneca langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt und zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.