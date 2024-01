AstraZeneca Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Bewertung von Astrazeneca verwenden wir den RSI für die letzten 7 Tage und den RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 16,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Astrazeneca-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Astrazeneca in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Dies bedeutet, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien tendenziell positiver geworden ist. Daher bewerten wir dieses Kriterium mit "Gut". Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Astrazeneca daher für diese Stufe ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass derzeit ein neutraler Trend für Astrazeneca vorliegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10957,92 GBP, während der Kurs der Aktie bei 10600 GBP um -3,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 10259,04 GBP, was einer Abweichung von +3,32 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Dennoch hat in den letzten Tagen die negative Kommunikation über Astrazeneca zugenommen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.