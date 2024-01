AstraZeneca Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Astrazeneca liegt bei 24,44 und wird daher als "Gut" bewertet. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 30,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat Astrazeneca im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,31 Prozent erzielt, was 7,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -12,85 Prozent, wobei Astrazeneca aktuell 6,54 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Astrazeneca besonders positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen waren vor allem negative Themen im Vordergrund. Dennoch haben tiefere Analysen ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Fokus standen. Auf dieser Basis erhält Astrazeneca insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet wird Astrazeneca im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,24 liegt die Aktie 87 Prozent unter dem Branchen-KGV von 254,37. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.