Aston Minerals Aktie: Hilfe!

Die Diskussionen rund um Aston Minerals in den sozialen Medien spiegeln ein positives Stimmungsbild wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen und Meinungen zum Unternehmen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aston Minerals liegt bei 54,55, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet zu Aston Minerals ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung wenig Veränderung, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aston Minerals-Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen um 60 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 20 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aston Minerals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.