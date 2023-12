Aston Martin Lagonda ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aston Martin Lagonda Global Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Diese Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 2 schlechte Signale und 0 gute Signale festgestellt wurden. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Von Analysten wird die Aston Martin Lagonda Global-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (300 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 37,61 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Aston Martin Lagonda Global wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aston Martin Lagonda Global liegt aktuell bei 29,2 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 53,71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Aston Martin Lagonda Global-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.