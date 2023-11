Aston Martin Lagonda, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Analyse der Aktie von Aston Martin Lagonda Global zeigt, dass sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung im Internet auf eine starke Aktivität hinweisen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als gut bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 78,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aston Martin Lagonda Global-Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 deutet auf eine Überkauft-Situation hin. Somit wird die Aktie auf Basis des RSI mit schlecht bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen deutlich positiver. Die Aktie wird insgesamt mit gut bewertet. Statistische Auswertungen zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie weist einen Durchschnittswert von 265 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage auf. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 224,2 GBP 15,4 Prozent darunter. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ist mit einem Abweichung von 24,33 Prozent negativ. Auf Basis der charttechnischen Analyse erhält die Aktie somit eine schlechte Bewertung.