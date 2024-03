Aston Martin Lagonda-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Aston Martin Lagonda Global wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kurzfristig gesehen gibt es innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 300 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 89,99 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aston Martin Lagonda Global-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Aston Martin Lagonda Global in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionen über die Aktie waren jedoch im Vergleich zum Normalwert unwesentlich höher oder niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie ein Durchschnitt von 260,1 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 157,9 GBP liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 186,21 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aston Martin Lagonda Global besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.