Aston Martin Lagonda Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Aston Martin Lagonda Global-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 76, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Aktie. Der GD200 des Wertes verläuft bei 268,7 GBP, während der Kurs der Aktie bei 188 GBP liegt, was einer Abweichung von -30,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Abweichung von -12,85 Prozent und somit zu einem "Schlecht"-Wert.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine vorwiegend positive Stimmung, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings zeigen tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie, da die Diskussionsintensität zwar durchschnittlich ist, aber die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung zeigt.

Insgesamt ergibt sich also eine deutlich negative Einschätzung für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz im Internet.