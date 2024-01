Aston Martin Lagonda Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aston Martin Lagonda Global ist überwiegend positiv, wie Analysten festgestellt haben. Die Kommentare und Befunde in sozialen Medien waren größtenteils positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dies führte zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Diese führten zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wurde die Stimmung rund um Aston Martin Lagonda Global als "Gut" eingestuft.

Von Analysten wird die Aston Martin Lagonda Global-Aktie aktuell als "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Aston Martin Lagonda Global. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten gibt der Aktie ein Aufwärtspotential von 44,79 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aston Martin Lagonda Global als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 69,03 und der RSI25 liegt bei 61,55, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.