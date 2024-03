Aston Martin Lagonda Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Aston Martin Lagonda Global-Aktien zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 254,34 GBP liegt. Angesichts des aktuellen Schlusskurses von 173 GBP ergibt sich eine Abweichung von -31,98 Prozent, was charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 176,19 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -1,81 Prozent ab. In diesem Fall wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet beeinflussen die Aktienstimmung stark. In Bezug auf Aston Martin Lagonda Global wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aston Martin Lagonda Global zeigt mit einem Wert von 41,22 eine "neutrale" Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,48 und bestätigt ebenfalls eine "neutrale" Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "neutral" bewertet.