Aston Martin Lagonda Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Aktie von Aston Martin Lagonda Global beträgt der RSI der letzten 7 Tage 59, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 60,78 deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie gemäß der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 270,49 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 210,8 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,07 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 218,94 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine geringe Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" und "Neutral" bewertet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Wert für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aston Martin Lagonda Global diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch zeigen tiefergehende Analysen der Kommunikation auch vermehrt "Schlecht"-Signale. Daraus resultiert insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.