Aston Martin Lagonda Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aston Martin Lagonda Global Aktie wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 268,27 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (188,6 GBP) um -29,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 214,49 GBP ergibt eine Abweichung von -12,07 Prozent, was ebenfalls zu der Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aston Martin Lagonda Global diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, an fünf Tagen die negative. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch vor allem "Schlecht" Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 56,43 und einem RSI25-Wert von 66,56 ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Aston Martin Lagonda Global eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfuhr eine positive Änderung, was für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls zu einem Gesamtergebnis "Gut" führt.