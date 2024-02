Aston Martin Lagonda Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 267,41 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 187,9 GBP, was einem Abstand von -29,73 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 211,69 GBP, was einer Differenz von -11,24 Prozent und ebenfalls einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aston Martin Lagonda Global-Aktie gab es keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" eingestuft, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Die Diskussion über das Unternehmen hingegen war höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie liegt bei 62,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,5, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet.

Analysten bewerten die Aston Martin Lagonda Global-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 300 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 59,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Aston Martin Lagonda Global-Aktie gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung.