Aston Martin Lagonda Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Aston Martin Lagonda Global-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 84, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 50,16 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut Analyse von Kommentaren in sozialen Medien überwiegen bei Aston Martin Lagonda Global positive Bewertungen und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie abgegeben, wovon 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 300 GBP, was ein Aufwärtspotential von 46,34 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 205 GBP bedeutet. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

Aus technischer Sicht erhält die Aston Martin Lagonda Global-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen ein gemischtes Bild mit Tendenzen zu "Schlecht" und "Gut" für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie.