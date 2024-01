Aston Martin Lagonda Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aston Martin Lagonda Global war in letzter Zeit Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer gemischten Stimmung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Aston Martin Lagonda Global auf langfristiger Basis als "Neutral", wobei die Mehrheit der Bewertungen neutral ist. Das Kursziel wird im Mittel auf 300 GBP geschätzt, was einer Erwartung von 57,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum hinweg war unterdurchschnittlich, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Aston Martin Lagonda Global ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -29,23 Prozent zur 200-Tage-Linie hat und auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein negatives Signal darstellt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse für die Aktie von Aston Martin Lagonda Global.