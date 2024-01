Aston Martin Lagonda Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Bei einem Wert von 55,62 wird der RSI der Aston Martin Lagonda Global als „neutral“ eingestuft. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich mit einem Wert von 59,84 ebenfalls eine „neutral“-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von „neutral“.

Aston Martin Lagonda Global erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist „neutral“, bestehend aus 1 „gut“ und 2 „neutral“. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 300 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 47,49 Prozent, was einer „gut“-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Aston Martin Lagonda Global in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt „guten“ Einschätzung führt. Analyseergebnisse aus den sozialen Medien ergaben 6 negative und 0 positive Signale, was zu einer „schlecht“-Empfehlung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich somit eine „gute“ Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Aston Martin Lagonda Global zeigt über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität und wird daher als „gut“ eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einer „neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von „gut“ für Aston Martin Lagonda Global hinsichtlich des Sentiments und Buzz.