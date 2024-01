Aston Martin Lagonda Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Aston Martin Lagonda Global haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf diese Aktie abgenommen hat, was auf ein gesunkenes Interesse hindeutet. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war zuletzt überwiegend positiv in Bezug auf Aston Martin Lagonda Global. Auch die Diskussionen bezogen sich hauptsächlich auf positive Themen rund um das Unternehmen. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale festgestellt, insgesamt jedoch weniger als positive Meinungen. Daher wird die Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt als "Gut" bewertet.

Die langfristige Einstufung der Aktie von Aston Martin Lagonda Global basierend auf den Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen ergibt eine neutrale Einschätzung. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 300 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 41,11 Prozent darstellt. Aus diesem Grund wird die Einschätzung der Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aston Martin Lagonda Global zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.