Aston Martin Lagonda Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Diskussionen rund um Aston Martin Lagonda Global in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auch drei Handelssignale ermitteln, wovon 3 als "Schlecht" eingestuft werden. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aston Martin Lagonda Global bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 73,12, was bedeutet, dass Aston Martin Lagonda Global hier überkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Schlecht" eingestuft.

Die Aston Martin Lagonda Global ist mit einem Kurs von 171,6 GBP inzwischen -14,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -35,24 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" ein.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Aston Martin Lagonda Global in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion daher eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Aston Martin Lagonda Global deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.