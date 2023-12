Aston Martin Lagonda Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Aston Martin Lagonda Global wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zur Aktie von Aston Martin Lagonda Global eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was insgesamt zu einem "Gut"-Wert führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es 3 Analystenbewertungen für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie, wovon 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das ergibt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 300 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 36,49 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer gemischten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.