Aston Martin Lagonda Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie von Aston Martin Lagonda Global wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Aktie als neutral bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen. Die Entfernung vom GD200 beträgt -30,26 Prozent, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Die Analysten schätzen die Aktie auf langfristiger Basis als neutral ein, während auf kurzfristiger Basis eine positive Einschätzung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 300 GBP, was einer guten Einschätzung entspricht. Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Themen in den letzten zwei Wochen. Dadurch erhält die Aktie eine gute Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale ergeben haben.

