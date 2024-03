Aston Martin Lagonda Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Aston Martin Lagonda Global liegt derzeit bei 61,23, was auf eine neutrale Bewertung hinweist, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Die Bewertung als "Neutral" wird auch durch den RSI25 bestätigt, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 54 zeigt, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Aston Martin Lagonda Global langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In Bezug auf Aston Martin Lagonda Global wurden überwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung aufgrund von vier konkret berechneten Signalen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aston Martin Lagonda Global-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -35,16 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine negative Abweichung von -8,23 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.