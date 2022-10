Aston Martin Lagonda-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Fallende Kurse können dafür sprechen, dass ein Einstieg günstiger wird. Jedoch ist noch nicht klar, wann ein Boden erreicht ist. Dazu bietet es sich wiederum an, eine kleine Trendwende abzuwarten, um einen besseren Einstieg zu finden. Von der technischen Seite her ist also derzeit keine Investitionsmöglichkeit gegeben. Gibt es vielleicht andere? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich… Hier weiterlesen