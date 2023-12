Aston Martin Lagonda Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Aston Martin Lagonda Global hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der aktuelle Kurs von 229 GBP ist 1,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Neutralbewertung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt jedoch -16,07 Prozent, was zu einer schlechten Langzeitbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war in den sozialen Medien vorwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Eine weitergehende Untersuchung zeigt, dass vor allem schlechte Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der Wert bei 39,28 liegt.

In den letzten 12 Monaten bewerteten Analysten die Aston Martin Lagonda Global einmal positiv, zweimal neutral und keinmal negativ. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite neutral bewertet. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 31 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 300 GBP, was insgesamt als positive Einschätzung betrachtet wird.