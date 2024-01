Aston Martin Lagonda Aktie: Schlechte Nachrichten!

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Aston Martin Lagonda Global als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 300 GBP, was einer Erwartung von 57,65 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 190,3 GBP liegt. Auf Grundlage aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Aston Martin Lagonda Global in den letzten Wochen deutlich verschlechtert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Deshalb erhält Aston Martin Lagonda Global in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Aston Martin Lagonda Global. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aston Martin Lagonda Global mit einem Relative Strength Index (RSI) von 95,88 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

