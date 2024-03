Aston Martin Lagonda Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analystenmeinung zur Aston Martin Lagonda Global-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt gibt es 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 300 GBP, was einem potenziellen Anstieg von 79 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aston Martin Lagonda Global liegt bei 61,23, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 54, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -35,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage fällt mit einer Abweichung von -8,23 Prozent negativ aus. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aston Martin Lagonda Global-Aktie ist überwiegend positiv, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Handelssignale deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Stimmung rund um die Aktie als "Neutral" bewertet.