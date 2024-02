Aston Martin Lagonda Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmung unter den Anlegern für Aston Martin Lagonda Global war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen.

Die Analysten bewerten die Aston Martin Lagonda Global-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf das Unternehmen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 300 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 59,66 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global eine "Gut"-Bewertung aus Analystensicht.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf das Unternehmen. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 267,41 GBP liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 187,9 GBP lag und einen Abstand von -29,73 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -11,24 Prozent.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine "Gut"-Bewertung für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie.