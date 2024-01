Aston Martin Lagonda Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Aktien von Aston Martin Lagonda Global werden momentan von Analysten als "Neutral" eingestuft. Dieses Rating basiert auf einer "Gut"-, zwei "Neutral"- und null "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Aston Martin Lagonda Global. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 300 GBP hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 44,79 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Aston Martin Lagonda Global als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index weist einen Wert für den RSI7 von 69,03 und einen Wert für den RSI25 von 61,55 auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Aston Martin Lagonda Global in sozialen Medien überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aston Martin Lagonda Global derzeit bei 270,68 GBP verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 207,2 GBP liegt und somit einen Abstand von -23,45 Prozent aufweist. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist mit einem Niveau von 219,3 GBP und einer Differenz von -5,52 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".