Aston Martin Lagonda Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Anlegerkommunikation zeigt. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens Aston Martin Lagonda Global gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Aston Martin Lagonda Global zeigt eine Ausprägung von 65,49 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 75, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aston Martin Lagonda Global-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Aston Martin Lagonda Global vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine Entwicklung von 76,89 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 300 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".