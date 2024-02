Aston Martin Lagonda Aktie: Immer langsam!

Die Analysteneinschätzung für Aston Martin Lagonda Global ist insgesamt neutral, basierend auf den Empfehlungen von 1 Kauf, 2 Neutral und 0 Schlecht-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Unternehmen liegt bei 300 GBP, was einer potenziellen Kurssteigerung um 81,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

In sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber Aston Martin Lagonda Global in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt und an fünf Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung schließen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" für Aston Martin Lagonda Global.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist jedoch darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Aston Martin Lagonda Global.