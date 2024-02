Aston Martin Lagonda Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Aston Martin Lagonda Global war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus einer Analyse der Diskussionen hervorgeht. Insgesamt gab es zehn positive und drei negative Tage, und an einem Tag war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die negative Richtung zeigte. Dies führte zu einer schlechten Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global von der Redaktion daher eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

Analysten sehen die Aktie von Aston Martin Lagonda Global auf langfristiger Basis als neutral an, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Keine der Bewertungen war negativ, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 300 GBP, was einer positiven Einschätzung entspricht.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage beobachtet werden, was zu einer guten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Aston Martin Lagonda Global als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 55,37 und einem RSI25-Wert von 63,9.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.