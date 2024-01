Aston Martin Lagonda Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Reliability":

Die Stimmung auf dem Markt für Aston Martin Lagonda Global-Aktien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, obwohl an fünf Tagen auch negative Diskussionen stattfanden. In den letzten Tagen zeigt sich erneut ein überwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch eine vorherrschende negative Stimmung in letzter Zeit, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Bewertung für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie abgegeben, während das durchschnittliche Kursziel bei 300 GBP liegt. Dies würde einem Anstieg um 59,57 Prozent entsprechen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Sowohl der GD200-Wert als auch der GD50-Wert deuten auf eine negative Abweichung hin, was zu einer einheitlichen "Schlecht"-Bewertung führt.