Aston Martin Lagonda Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Anleger-Sentiment für Aston Martin Lagonda Global war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Aston Martin Lagonda Global insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Bewertung der Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Hier zeigt sich bei Aston Martin Lagonda Global eine starke Veränderung der Diskussionsintensität aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf und ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie.

Die Analysten haben die Aktie von Aston Martin Lagonda Global in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Für die kurzfristige Einschätzung gibt es keine aktuellen Updates, aber das mittlere Kursziel liegt bei 300 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,48 Prozent ergibt und somit eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

In der technischen Analyse ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 269,71 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 194,2 GBP lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 217,75 GBP eine Abweichung von -10,82 Prozent und führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.