Aston Martin Lagonda Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 270,17 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 203,4 GBP um -24,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 218,21 GBP ergibt eine Abweichung von -6,79 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich eine erhöhte Diskussionsintensität bei der Aston Martin Lagonda Global-Aktie feststellen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aston Martin Lagonda Global-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 47,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aston Martin Lagonda Global-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

