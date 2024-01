Aston Martin Lagonda Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie liegt bei 59. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (60,78) zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aston Martin Lagonda Global.

Die Kommunikation im Netz ist auch ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Aston Martin Lagonda Global hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert für Aston Martin Lagonda Global.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aston Martin Lagonda Global-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 300 GBP angesiedelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aston Martin Lagonda Global wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung, obwohl in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.