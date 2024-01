Aston Martin Lagonda Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aston Martin Lagonda Global hat einen Wert von 270,29 GBP erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 212,6 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -21,34 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 218,79 GBP, was zu einem Abstand von -2,83 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Analysten haben die Aktie der Aston Martin Lagonda Global in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel im Mittel bei 300 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 41,11 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Aston Martin Lagonda Global in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, und in den letzten Tagen wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung daher die Bewertung "Gut".