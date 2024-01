Aston Martin Lagonda Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie beträgt 59. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Beim Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (60,78) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aston Martin Lagonda Global.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aston Martin Lagonda Global-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aston Martin Lagonda Global vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt wird bei 300 GBP angesiedelt. Dies würde eine Performance von 42,31 Prozent ergeben, da die Aktie derzeit 210,8 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aston Martin Lagonda Global wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Aston Martin Lagonda Global für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität hat nur wenig Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Aston Martin Lagonda Global insgesamt ein "Schlecht"-Wert.