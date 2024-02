Aston Martin Lagonda Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aston Martin Lagonda Global vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 300 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (188,6 GBP) ausgehend um 59,07 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Aston Martin Lagonda Global von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Eine technische Analyse ergibt, dass die Aston Martin Lagonda Global derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 268,27 GBP, womit der Kurs der Aktie (188,6 GBP) um -29,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 214,49 GBP, was einer Abweichung von -12,07 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Aston Martin Lagonda Global ein Neutral-Titel ist. Der RSI7-Wert beträgt 56,43, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 66,56 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Aston Martin Lagonda Global gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Das langfristige Stimmungsbild erhält daher das Gesamtergebnis "Gut".